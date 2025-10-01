Spider-Man | Brand New Day un nuovo video dal set potrebbe anticipare l’arrivo di Hulk
Le riprese di Spider-Man: Brand New Day sono riprese e finalmente possiamo dire addio al co-protagonista del film: il carro armato! Avvistato per la prima volta sul set a Glasgow, in Scozia, il veicolo sarà chiaramente parte integrante di una scena importante del prossimo film dell’ MCU. Naturalmente, anche una sequenza che nel film durerà solo pochi minuti può richiedere settimane di riprese, quindi non ci aspettiamo che un carro armato sia una minaccia ricorrente per Spider-Man quando tornerà il prossimo anno. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
