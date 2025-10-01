Spider-Man | Brand New Day un nuovo video dal set potrebbe anticipare l’arrivo di Hulk

Cinefilos.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le riprese di Spider-Man: Brand New Day  sono riprese e finalmente possiamo dire addio al co-protagonista del film: il carro armato! Avvistato per la prima volta sul set a Glasgow, in Scozia, il veicolo sarà chiaramente parte integrante di una scena importante del prossimo film dell’ MCU. Naturalmente, anche una sequenza che nel film durerà solo pochi minuti può richiedere settimane di riprese, quindi non ci aspettiamo che un carro armato sia una minaccia ricorrente per Spider-Man quando tornerà il prossimo anno. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spider - brand

Spider-Man: Brand New Day – per Tom Holland rivoluzionerà notevolmente Spider-Man anche più di “No Way Home”

Spider-Man: le novità di Brand New Day rispetto a No Way Home e i dettagli sul grande set rivelati da Tom Holland

Tom Holland rivela un grande cambiamento per Spider-Man: Brand New Day rispetto a No Way Home

spider man brand newSpider-Man: Brand New Day presenterà un attesissimo team-up - Man: Brand New Day vedrà l'arrampicamuri incrociare il cammino con The Punisher, un incontro che è giusto ... Da cinefilos.it

spider man brand newBrand New Day sarà il primo film di Spider-Man con un villain donna? Gli ultimi rumor dal mondo Marvel - Oltre a Punisher, Scorpion e Tombstone, il nuovo film di Spider- Si legge su bestmovie.it

Cerca Video su questo argomento: Spider Man Brand New