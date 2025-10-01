Spiace quando vedo ragazze bellissime che già da giovani si cambiano i connotati | forse è un po’ troppo ma del resto non sono ca**i miei | lo rivela Annalisa

Annalisa è pronta a lanciare il nuovo album “ Ma io sono fuoco “, in uscita il 10 ottobre. Nell’ultimo numero di “Vanity Fair” Annalisa si racconta dalla carriera alla vita privata. L’artista tornerà live dal 15 novembre nei principali palasport italiani con il “Capitolo I” con date sold out nel calendario: il debutto di Jesolo, entrambe le date di Milano del 28 e 29 novembre e il 13 dicembre a Torino. “ Gli stadi? Se si fosse presentata l’opportunità, non sarebbe stata una tappa bruciata: – ha affermato – non sono una ragazzina, sto sulle scene da 15 anni. Gli stadi sono per me una strategia da pianificare con serietà, un bell’orizzonte a cui non smettere di guardare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

lo rivela Annalisa