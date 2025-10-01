Spezia pari con amarezza Lapadula firma il vantaggio Poi un ’rosso’ rovina tutto
REGGIANA 1 SPEZIA 1 REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover (46’ Girma), Reinhart (83’ Mendicino), Charlys (83’ Tavsan), Bozzolan (72’ Tripaldelli); Marras (89’ Lambourde), Portanova; Novakovich. (A disp. Saro, Magnani, Vallarelli, Bertagnoli, Maisterra, Basili, Conté). All. Dionigi. SPEZIA (3-5-2): Sarr; Wisniewski, Hristov, Mateju; Candela, Nagy (89’ Comotto), Esposito, Kouda (67’ Cassata), Aurelio (89’ Beruatto); Soleri (67’ Di Serio), Lapadula (53’ Cistana). (A disp. Mascardi, Loria, Onofri, Jack, Lorenzelli, Artistico, Vlahovic). All. D’Angelo. Arbitro: Zanotti di Rimini (assistenti Bitonti di Bologna e Grasso di Ariano Irpino), quarto ufficiale Turrini di Firenze; Var Ghersini di Genova, Avar Cosso di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
