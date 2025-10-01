Spettacoli celesti congiunzioni e Superluna | tutti gli eventi astronomici di ottobre 2025

L'autunno si rivela il periodo d'oro per gli astrofili, e ottobre 2025 non farà eccezione, preparando un vero e proprio festival di fenomeni celesti. Il firmamento si accende con una serie di appuntamenti imperdibili: passaggi ravvicinati di comete, piogge di meteore, l'arrivo della prima. 🔗 Leggi su Baritoday.it