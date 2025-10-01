Speranze finite trovato il corpo di Giuseppe | era scomparso da mesi Lacrime e disperazione

La quiete di un piccolo borgo irpino si è spezzata nel peggiore dei modi. A Sant’Angelo dei Lombardi, in contrada Ruggiano, è stato ritrovato poco fa il corpo senza vita di Giuseppe Scuotto, 68 anni, scomparso ormai da più di un mese. L’uomo era uscito di casa la mattina del 22 agosto e da quel momento si erano perse le sue tracce, nonostante la mobilitazione immediata dei familiari e l’attivazione della macchina delle ricerche. >> “Io insieme al cantante famoso.”. Guillermo Mariotto, la rivelazione bomba: ora non è più un segreto. Chi è lui Per settimane, volontari, forze dell’ordine e vigili del fuoco avevano scandagliato il territorio circostante, senza esito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it