Speranze finite trovato il corpo di Giuseppe | era scomparso da mesi Lacrime e disperazione
La quiete di un piccolo borgo irpino si è spezzata nel peggiore dei modi. A Sant'Angelo dei Lombardi, in contrada Ruggiano, è stato ritrovato poco fa il corpo senza vita di Giuseppe Scuotto, 68 anni, scomparso ormai da più di un mese. L'uomo era uscito di casa la mattina del 22 agosto e da quel momento si erano perse le sue tracce, nonostante la mobilitazione immediata dei familiari e l'attivazione della macchina delle ricerche. Per settimane, volontari, forze dell'ordine e vigili del fuoco avevano scandagliato il territorio circostante, senza esito.
