Il 17% delle borse di specializzazione medica non è stato assegnato. Su 15.283 contratti regionali a bando, ben 2.569 sono andati perduti. E, secondo le esperienze degli scorsi anni, la percentuale crescerà ancora nelle prossime settimane, quando al momento dell’immatricolazione una quota non trascurabile di camici bianchi rinuncerà a continuare il percorso. La specializzazione con meno borse assegnate rispetto al totale è ancora una volta medicina d’emergenza-urgenza, con il 45% dei contratti non assegnati. I giovani medici confermano di non voler lavorare nei pronto soccorso, non è una carriera attrattiva: i carichi di lavoro sono eccessivi e usuranti, per via della drammatica carenza di personale, non permette nessuna attività extra ospedaliera e causa gravi danni nei professionisti per via della moral injury. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Specializzazioni mediche: il 17% delle borse non è stato assegnato. La situazione peggiore nell’emergenza-urgenza dove sono il 45%