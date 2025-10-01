Spaventosa carambola sulla Statale | tre feriti interviene l’eliambulanza

Spaventosa carambola a Malonno, lungo la Statale 42, nel primo pomeriggio di martedì 30 settembre. Quattro le auto coinvolte in un violento tamponamento a catena, all’altezza del bivio per via Gallena.Tre feriti, uno in eliambulanzaIl bilancio è di tre feriti, tra cui un uomo di 50 anni che ha. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

