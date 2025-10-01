Spaventosa carambola sulla Statale | tre feriti interviene l’eliambulanza
Spaventosa carambola a Malonno, lungo la Statale 42, nel primo pomeriggio di martedì 30 settembre. Quattro le auto coinvolte in un violento tamponamento a catena, all’altezza del bivio per via Gallena.Tre feriti, uno in eliambulanzaIl bilancio è di tre feriti, tra cui un uomo di 50 anni che ha. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: spaventosa - carambola
INCIDENTE IN TANGENZIALE, CARAMBOLA E COLPISCE L’AUTO DEL COMANDANTE SOLA Spaventoso incidente nella notte lungo la tangenziale, tra le uscite 17 e 18. Un’auto ha perso il controllo, carambolando sulle altre vetture in transito. Colpita la m - facebook.com Vai su Facebook