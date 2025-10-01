Spari sui manifestanti e caos Ma il Pakistan ottiene lo stesso applausi dall' Onu e da Trump

Dieci morti e più di un centinaio di feriti, e il numero è destinato a salire nelle prossime ore. E’ il bilancio della nuova ondata di repressione in corso nel Kashmir occupato dal Pakistan (PoK),. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

