Spalletti + Giuntoli: si ricompone la vecchia coppia I tifosi sognano un miracolo in stile Napoli"> Il duo che tanto bene ha fatto a Napoli, è pronto a ricomporsi per far sognare un’altra piazza italiana in cerca di conferme. Il ritorno della coppia Spalletti-Giuntoli accende l’immaginazione dei tifosi. In molti rivedono la magia che a Napoli aveva riportato entusiasmo e, soprattutto, lo scudetto dopo oltre trent’anni di attesa. Due uomini diversi, ma complementari: il tecnico filosofo del campo e il dirigente stratega dei mercati. Insieme, hanno già dimostrato di poter scrivere pagine memorabili. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Spalletti + Giuntoli: si ricompone la vecchia coppia | I tifosi sognano un miracolo in stile Napoli

Luciano Spalletti torna a parlare di Napoli durante la presentazione del suo libro "Il Paradiso esiste ma quanta fatica" "Mi godo l'affetto e l'amore di Napoli"

Napoli, Giuntoli: 'Non pensiamo al Milan. Insigne? Spalletti gestisce tutti, non è l'unico...' - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, parla a Sky prima della gara col Bologna_ "Ci dobbiamo isolare e pensare solo alla nostra gara, è il segreto delle squadre vincenti e deve esserlo ... Come scrive calciomercato.com