Spal-Sant’Agostino obiettivo qualificazione
Superare il Sant’Agostino in Coppa Italia centrando la qualificazione agli ottavi di finale e avvicinarsi nel miglior modo possibile al big match di campionato in programma sabato sul campo del Castenaso. Alle 20.30 allo stadio Bellini di Portomaggiore i ramarri ospitano la Spal nella terza giornata di una competizione non esattamente affascinante ma comunque utile per testare le seconde linee e provare soluzioni alternative. In realtà, stando alle dichiarazioni rilasciate a inizio stagione dal direttore sportivo Antenucci e recentemente da mister Di Benedetto, la Coppa Italia rappresenta un vero e proprio obiettivo per i biancazzurri che scenderanno quindi in campo per vincere e passare il turno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: spal - sant
SPAL - I CONVOCATI PER LA GARA DI COPPA CON IL SANT’AGOSTINO In programma mercoledì 1 ottobre, ore 20.30, a Portomaggiore Stadio Bellini Ultimo turno del girone tutto ferrarese di Coppa. Il programma prevede, mercoledì alle 20.30, Mesola-Com - facebook.com Vai su Facebook
Spal-Sant’Agostino, obiettivo qualificazione - Questa sera torna la Coppa Italia, i biancazzurri vogliono gli ottavi di finale ma senza badare ai calcoli. Riporta ilrestodelcarlino.it