Spal-Sant’Agostino obiettivo qualificazione

Superare il Sant’Agostino in Coppa Italia centrando la qualificazione agli ottavi di finale e avvicinarsi nel miglior modo possibile al big match di campionato in programma sabato sul campo del Castenaso. Alle 20.30 allo stadio Bellini di Portomaggiore i ramarri ospitano la Spal nella terza giornata di una competizione non esattamente affascinante ma comunque utile per testare le seconde linee e provare soluzioni alternative. In realtà, stando alle dichiarazioni rilasciate a inizio stagione dal direttore sportivo Antenucci e recentemente da mister Di Benedetto, la Coppa Italia rappresenta un vero e proprio obiettivo per i biancazzurri che scenderanno quindi in campo per vincere e passare il turno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

