Spagna tra crescita e instabilità politica
La Spagna appare sospesa: l’economia cresce ben oltre la media europea, ma il governo Sánchez è bloccato dalla frammentazione politicaContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: spagna - crescita
Spagna, “25% della crescita del Pil pro-capite si deve ai lavoratori stranieri”. La risposta del governo all’estrema destra
Softball, Europei 2025: le favorite. Non solo Italia-Olanda. Cechia e Gran Bretagna temibili, Spagna in crescita
Spagna, crescita a tutta velocità: Pil al 2,7% nel 2025, oltre i partner UE
Tempo di bilanci. Spagna regina della crescita in Ue, ma rischia il terzo anno senza manovra (di M. Negri) - X Vai su X
GENERALI E I RISULTATI IN SPAGNA: NEL 2024 E’ ANDATA COSI’ - 19 Settembre 2025 - In crescita il risultato operativo (+44,6%). Premi emessi a +7,7%. Migliora il combined ratio https://www.tuttointermediari.it/generali-e-i-risultati-in-spagna-nel-2024-e-an - facebook.com Vai su Facebook
Spagna, tra crescita e instabilità politica - Per il terzo anno consecutivo il governo spagnolo potrebbe non presentare la legge di Bilancio e proseguire con l'esercizio provvisorio. Segnala ilfoglio.it
Spagna, l’economia più invidiata d’Europa: cresce il triplo degli altri (anche grazie ai migranti) - Dall’inizio del 2024 l’economia spagnola è cresciuta a un tasso medio annuo del 3%, rispetto a poco più dell’1% dell’intera zona euro. Si legge su msn.com