Spagna Italia e Grecia lanciano un appello alla flottiglia | Grave rischio Global Sumud | Andiamo avanti

Madrid, Roma e Atene lanciano un appello alla flottiglia umanitaria diretta a Gaza: “Non entrate nella zona di esclusione israeliana”. Il governo spagnolo avverte del “grave rischio” per la sicurezza degli equipaggi, mentre Italia e Grecia chiedono di affidare gli aiuti al Patriarcato Latino di Gerusalemme. La Global Sumud Flotilla procede verso la Striscia, denunciando la presenza di oltre venti imbarcazioni non identificate a tre miglia nautiche dalla propria posizione.   Il governo spagnolo ha lanciato un chiaro avvertimento alla flottiglia umanitaria in navigazione verso Gaza: non entrare nella zona di esclusione delimitata da Israele. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

