Spaccio violazione dei Daspo e un ' parrucchiere' di strada | i controlli della Polizia Locale portano a 29 denunce

Nel mese di settembre è proseguita l'attività di controllo del territorio, da parte della Polizia Locale di Ravenna, nel quartiere "Isola San Giovanni", al fine di prevenire e contrastare, in particolare, situazioni di disagio sociale, episodi di degrado e problematiche legate alla sicurezza.

ANDRIA "Fuori contesto": 30 arresti e DASPO contro gli spacciatori ad Andria (FOTO – VIDEO) - Andria (BAT) – Una vasta operazione di polizia giudiziaria ha portato all'arresto di trenta persone ritenute responsabili, a vario titolo, di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

REATI BAT: emessi DASPO e DACUR per reati e violazioni di sicurezza - Il Questore Fabbricini, ha emesso un DASPO e due DACUR a seguito di episodi che minacciavano la sicurezza pubblica