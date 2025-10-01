Spaccio verso clienti abituali in zona stazione straniero in manette

Un cittadino marocchino residente a Fiorano Modenese è stato sorpreso ieri dai Carabinieri mentre cedeva una dose di cocaina ad un acquirente locale ed è finito in manette. L’operazione è scaturita da uno specifico servizio predisposto in prossimità della stazione ferroviaria di Sassuolo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

La battaglia contro lo spaccio a Rogoredo: il lucchetto forzato con il flessibile per aprirsi la strada verso l’eroina

La Polizia di Stato di Verona, nel pomeriggio di ieri, ha tratto in arresto un cittadino veronese di 67 anni, pluripregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, mentre si stava dirigendo verso lo stadio Bentegodi. Nell’ambito delle attività finalizzate alla r - facebook.com Vai su Facebook

Spaccio continuo a 10 euro. Scoperti pusher e clienti - Un giro di spaccio di hascisc a una quantità di clienti, individuati e identificati dai carabinieri di Fino Mornasco, che hanno arrestato Danyel Vasconcelos Fortin, 24 anni, di Luisago. Lo riporta ilgiorno.it

Spaccio di cocaina tra i clienti di un bar a Quezzi, sospesa per una settimana la licenza al titolare - Per questo motivo il questore di Genova ha disposto la sospensione per sette giorni della licenza del gestore del bar ... Da ilsecoloxix.it