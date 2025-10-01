Spaccio al binario della stazione la droga nascosta nel monopattino

Bolognatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì mattina gli agenti della Squadra mobile di Bologna hanno arrestato due cittadini tunisini, di 19 e 26 anni, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.I poliziotti sono intervenuti al binario della stazione di Bologna San Vitale, in via Rimesse, dopo alcune segnalazioni dei. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spaccio - binario

Lo spaccio stop and go di due pusher alla stazione ferroviaria - Cocaina e hashish che pendolari e consumatori potevano acquistare da due pusher che spacciavano nell'area dello scalo ferroviario di Lavinio, ... Scrive romatoday.it

spaccio binario stazione droga“Così abbiamo fermato lo spaccio“. Oltre all’ultima raffica di arresti altri 9 fermi e 9 denunce in stazione - Il procuratore capo ad interim Lucia Rugani e il questore Edgardo Giobbi hanno illustrato le operazioni che hanno portato a sgominare lo smercio di droga. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Spaccio Binario Stazione Droga