Spacciava ai domiciliari arrestato 24enne
Tarantini Time Quotidiano I Carabinieri della Stazione di Manduria, nel pomeriggio di ieri hanno arrestato un giovane di 24 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, trovato in possesso di un consistente quantitativo di droga e denaro contante. Tutto è partito da un insolito via vai di persone notato dai militari dell’Arma nei pressi dell’abitazione del ragazzo. Un dettaglio che non è passato inosservato e ha spinto i Carabinieri ad approfondire: la perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di oltre 200 grammi di sostanze stupefacenti di vario tipo – tra cui cocaina, crack, ecstasy, chetamina, marijuana e hashish – oltre a 3 bilancini di precisione, telefoni cellulari, coltelli con tracce di droga e la somma di circa 15. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
