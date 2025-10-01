Spaccatura in maggioranza l' opposizione | La crisi è certificata in modo inequivocabile
La crisi politica al Comune di Latina è "certificata in modo inequivocabile". Così i gruppi di opposizione, Lbc, Pd, M5S e Per Latina 2032 giudicano quanto accaduto ieri in Consiglio comunale, dove, ricordano i consiglieri, "l'approvazione del bilancio consolidato 2024 è arrivata con appena 17.
Bilancio consolidato: spaccatura in maggioranza. FI chiede chiarimenti, la Lega il rinvio
Ventimiglia, l'elioterapia accende il dibattito politico: possibile spaccatura in maggioranza? La mozione del Pd sbarca in consiglio comunale
In commissione Politiche Europee al Senato mercoledì la Lega ha bloccato una mozione di FdI e FI sulle ingerenze straniere (tra cui quelle russe) nei processi democratici europei. Il voto è stato rinviato per evitare una spaccatura nella maggioranza
Opposizione a Latina: "La maggioranza va in pezzi su ABC e sul bilancio consolidato" - Il Consiglio Comunale di Latina evidenzia la crisi della maggioranza della sindaca Celentano, con divisioni interne e il nodo irrisolto di ABC, l'azienda dei rifiuti
Celentano: adesso è crisi. Il bilancio passa per un soffio - Il sindaco e Bruni: ognuno si prenda le proprie responsabilità