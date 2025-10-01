Soulé obiettivo Europa | a caccia del primo gol

Un anno fa era una scommessa, oggi è una certezza. Matias Soulé ha ribaltato ogni giudizio con personalità e rendimento, diventando un punto fermo nel progetto giallorosso. Tra gol, assist, sacrificio e una presenza costante in campo, l’argentino si è guadagnato la fiducia di Gasperini e l’affetto dei tifosi. Ora vuole completare la sua crescita: dopo aver spezzato il digiuno all’Olimpico, è a caccia del primo gol europeo. E domani, contro il Lille, avrà l’occasione ideale per lasciare il segno anche fuori dai confini italiani. Un punto fermo della Roma: numeri, gol e una maglia tra le più vendute. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

