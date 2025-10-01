Sottocorona avverte | ecco il maltempo forte La sorpresa sulla durata
Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, nel suo quotidiano appuntamento prima di Omnibus fa un quadro delle previsioni meteo dei prossimi giorni e di questo inizio di ottobre, che parte col brutto tempo: “Ieri sembrava di nuvole ce n'erano abbastanza poche. Poi, questa mattina troviamo, ma lì non c'era scampo, una zona molto bianca che sta prendendo basso Tirreno e Sicilia, che era quella partita da Barcellona, che ha attraversato mezzo Mediterraneo ed è arrivata qui senza battere ciglio, senza perdere intensità. Si presentano le nuvole da est, già qualche nuvola più intensa sullo Ionio, insomma tutto converge verso questa giornata di maltempo forte. 🔗 Leggi su Iltempo.it
