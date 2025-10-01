Sotto minaccia La figuraccia di Luca e Paolo con Giorgia Meloni
Luca e Paolo fanno parte del cast fisso di Di Martedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7, e ogni settimana realizzano una sorta di copertina umoristica sui fatti principali degli ultimi 7 giorni. Ironici come sempre, nella puntata andata in onda lo scorso 30 settembre, però, hanno fatto una gaffe non da poco, perché hanno ironizzato sulle parole di Giorgia Meloni e sull'esposizione al rischio del presidente del Consiglio, senza rendersi conto che quanto detto dal premier si riferiva ad Alessandro Di Battista, presente in studio e più volte inquadrato. " Ci sono esponenti dell'altra parte che, in televisione, invitano gli italiani a venire sotto casa mia per dirmi che sono un'assassina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
