Sotto il cielo di ottobre a Volpignano escursione e osservazione del sole
Sotto il cielo di ottobre, un abbraccio di luce e sapori!Escursione, osservazione del Sole e pranzo a Km0 presso l’Agriturismo VolpignanoSabato 18 ottobre 2025Collesano (PA) – Agriturismo Volpignano Appuntamento: ore 10:00 Inizio escursione: ore 10:15L’esperienzaCammineremo lungo il suggestivo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: sotto - cielo
Il Don Chisciotte di Cervantes sotto il cielo del cortile del Melograno
"Sotto il cielo Gaza resiste", incontro e testimonianze a Olginate
Cenando sotto un Cielo Diverso: 1200 cuori uniti a Ercolano per la solidarietà
Sopra il palco sotto al cielo de La Nuvola, quanta forza che c'è stata. Arssalendo, EMMA, fenoaltea a Spring Attitude Festival 2026. @federico.carnevale @valerioquattrucci __ SPRING ATTITUDE FESTIVAL 2025 12 - 13 settembre La Nuvola Roma - EUR In - facebook.com Vai su Facebook