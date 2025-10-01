Sostenibilità e tutela del territorio nasce in Sicilia il premio Custode dell' ambiente
Istituito in Sicilia il riconoscimento “Custode dell’ambiente”, iniziativa che mira a promuovere la diffusione di buone pratiche, stimolando un cambiamento culturale e sociale in linea con gli obiettivi ambientali e climatici. A chi potrà essere conferito? Ad artisti e creativi che attraverso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
