Sospetta truffa nei centri migranti 5 arresti a Salerno
Milano, 1 ott. (askanews) - All'alba, nella provincia di Salerno, i carabinieri deI Nas hanno eseguito cinque misure cautelari e sequestrato beni per oltre 720mila euro nell'ambito di un'inchiesta sulla gestione di centri di accoglienza per richiedenti asilo. Al centro dell'indagine la cooperativa sociale Desy di Castel San Giorgio e i suoi responsabili, accusati di concussione, frode, truffa aggravata e falsi ideologici. L'inchiesta è partita a dicembre 2023, dopo un'ispezione in un centro di Pistoia dove erano state trovate gravi carenze igienico-sanitarie. Da lì sono emerse testimonianze di ospiti che denunciavano mancanza di cibo, lezioni mai svolte, pocket money mai erogato e minacce per costringerli a firmare presenze false. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
