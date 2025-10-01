SOS Satellitare Pixel non è in arrivo su Google Pixel 7 e Pixel 8

Tuttoandroid.net | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google non ha in programma per le serie Google Pixel 7 e Pixel 8 l'implementazione di SOS Satellitare Pixel L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

sos satellitare pixel non 232 in arrivo su google pixel 7 e pixel 8

© Tuttoandroid.net - SOS Satellitare Pixel non è in arrivo su Google Pixel 7 e Pixel 8

In questa notizia si parla di: satellitare - pixel

I Google Pixel 10 possono condividere la posizione satellitare su Find Hub anche senza copertura cellulare

Pixel Watch 4 porta l’SOS satellitare al polso: ecco come è stato possibile

Garmin si occuperà della funzione SOS satellitare dei Google Pixel 9 - Tra le novità dei Pixel 9 di Google la funzione SOS Satellitare che con Android 15 consentirà di chiamare i soccorsi anche senza segnale, alla stregua di quanto già possibile sugli iPhone (da iPhone ... Come scrive macitynet.it

sos satellitare pixel 232Google Pixel Watch 4 porta l’SOS satellitare al polso: ecco come &#232; stato possibile - Il Google Pixel Watch 4 LTE è il primo smartwatch a integrare in modo nativo le comunicazioni satellitari per le emergenze, una funzione finora riservata agli ... Segnala tecnoandroid.it

Cerca Video su questo argomento: Sos Satellitare Pixel 232