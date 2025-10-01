SOS Satellitare Pixel non è in arrivo su Google Pixel 7 e Pixel 8
Google non ha in programma per le serie Google Pixel 7 e Pixel 8 l'implementazione di SOS Satellitare Pixel L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: satellitare - pixel
I Google Pixel 10 possono condividere la posizione satellitare su Find Hub anche senza copertura cellulare
Pixel Watch 4 porta l’SOS satellitare al polso: ecco come è stato possibile
Pixel 7 e 8 mostrano SOS satellitare, ma è solo un errore https://ceotech.it/pixel-7-e-8-mostrano-sos-satellitare-ma-e-solo-un-errore/… - X Vai su X
Arriva come sempre in tre versioni: quella base (10), quella Pro e quella Pro con schermo molto grande (XL). La nuova versione del Google Pixel porta come sempre con sé una ventata di freschezza nel mondo degli smartphone. Scopri di cosa si tratta - facebook.com Vai su Facebook
Garmin si occuperà della funzione SOS satellitare dei Google Pixel 9 - Tra le novità dei Pixel 9 di Google la funzione SOS Satellitare che con Android 15 consentirà di chiamare i soccorsi anche senza segnale, alla stregua di quanto già possibile sugli iPhone (da iPhone ... Come scrive macitynet.it
Google Pixel Watch 4 porta l’SOS satellitare al polso: ecco come è stato possibile - Il Google Pixel Watch 4 LTE è il primo smartwatch a integrare in modo nativo le comunicazioni satellitari per le emergenze, una funzione finora riservata agli ... Segnala tecnoandroid.it