Sos liste d’attesa Ottocento giorni per l’operazione
Avrebbe dovuto essere operato entro un paio di mesi, ha dovuto aspettare più di 800 giorni. E per non rimandare ancora l’intervento sono dovuti intervenire sia i volontari dello Sportello Salute, sia il difensore civico regionale, Gianalberico De Vecchi. Anche perché il paziente ha 90 anni e non sarebbe resistito ancora a lungo. Altrimenti avrebbe dovuto rivolgersi ai privati, al posto che in ospedale a Lecco, pagando di tasca propria 10mila euro. Per ottenere un’ecografia, una 88enne ci ha impiegato invece 320 giorni, tra l’altro in ospedale a Tradate, in provincia di Varese, nonostante abiti vicino alla città dei Promessi sposi, mentre una donna di 55 anni per sottoporsi alla terapia del dolore ha atteso 287 giorni, quando non avrebbe dovuto pazientare per più di trenta secondo la prescrizione del medico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
