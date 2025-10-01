Sos da via Canova Tra droga e furti | Nulla è cambiato

Via Canova, la sicurezza tiene banco. Il centro commerciale Esselunga e il reticolato urbano attiguo – nonostante le misure adottate e le manifestazioni dei cittadini –, rimangono una zona problematica della città. Un cono d'ombra nel quale, soprattutto nell'ultimo periodo, si comincia però a intravedere piccoli raggi di luce. "Per quanto riguarda i furti la situazione è migliorata, per fermare i ladri che uscivano con il carrello pieno è stata installata la doppia barriera alle casse – spiega Guendalina Caparrini, Rsu Filcams Cgil del supermercato –. Non sono diminuiti invece i soliti noti e le baby gang che passano indisturbati dalle casse self, inoltre sotto il portico alberga ancora degrado e insicurezza.

