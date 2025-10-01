Sorriso Dybala diventerà papà! L' emozionante annuncio della moglie

Una bella notizia in casa Dybala: il fantasista della Roma diventerà padre di una bambina, come ha annunciato la moglie Oriana Sabatini con un video postato sui social. "Il primo post di noi tre", ha scritto la presentatrice e modella argentina e la nascita è prevista per metà febbraio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

