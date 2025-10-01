Sorrisi carezze e lacrime inattese
A Roma, nel ristorante Quinto, Raoul Bova, 54 anni, e Beatrice Arnera, 30, sono stati protagonisti di un pranzo che non è passato inosservato. Secondo quanto riportato da Dagospia, i due attori – colleghi sul set di Buongiorno, mamma! – si sarebbero scambiati «baci galeotti, abbracci e carezze furtive», fino a un momento di commozione che avrebbe visto Bova sciogliersi in lacrime. Complicità da set o un’intesa che va oltre le esigenze lavorative? Raoul Bova vince il primo round contro Corona, oscurate chat e audio con Martina Ceretti X Leggi anche › Raoul Bova e il caso degli audio rubati: indagato il pr Monzino per tentata estorsione Raoul Bova e Beatrice Arnera a pranzo insieme. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: sorrisi - carezze
Attesa. Dolcissima, luminosa, condivisa. Un nuovo capitolo che prende forma tra carezze, sorrisi e abbracci. La magnifica @ancapad484 e la sua splendida famiglia negli scatti di Gianfranco Realizziamo reportage autentici in tutta l’Emilia-Romagna. Scr - facebook.com Vai su Facebook
#AmiciDellaPediatria Ci sono sorrisi che nascono dal cuore e diventano luce? Sono carezze silenziose che parlano di amore, di amicizia, di complicità. Un #sorriso condiviso è un ponte tra anime, è la promessa che non siamo soli, è la magia che rende la - X Vai su X