A Roma, nel ristorante Quinto, Raoul Bova, 54 anni, e Beatrice Arnera, 30, sono stati protagonisti di un pranzo che non è passato inosservato. Secondo quanto riportato da Dagospia, i due attori – colleghi sul set di Buongiorno, mamma! – si sarebbero scambiati «baci galeotti, abbracci e carezze furtive», fino a un momento di commozione che avrebbe visto Bova sciogliersi in lacrime. Complicità da set o un'intesa che va oltre le esigenze lavorative?

Sorrisi, carezze e lacrime inattese