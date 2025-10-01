Sorride Luis Enrique il Psg ribalta il Barça! Apre Ferran ma il 2006 Mayulu e Ramos stendono Flick

Prima sconfitta stagionale per i catalani, che nel finale pagano la migliore condizione fisica dei parigini. Il tecnico campione d'Europa a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sorride Luis Enrique, il Psg ribalta il Barça! Apre Ferran, ma il 2006 Mayulu e Ramos stendono Flick

