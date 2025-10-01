Sorpreso con mezzo etto di hashish in tasca nei guai un ventenne

Negli ultimi giorni di settembre i carabinieri della Compagnia di Abano Terme hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal comando provinciale carabinieri di Padova, interessando i comuni di Abano Terme, Albignasego, Maserà di Padova, Battaglia Terme e Due. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

