Sorpreso a spacciare aggredisce gli agenti | bloccato con lo spray

Pensava di vendere droga indisturbato, ma suo malgrado, a pochi metri da lui nella zona tra via Azzi e viale Po, era sotto osservazione da parte del personale della polizia locale Terre Estensi in abiti civili. Dopo il compiersi del fatto, l’uomo ha iniziato ad opporsi con calci e gomitate a due agenti intervenuti, che per fermarlo sono stati costretti ad utilizzare lo spray al peperoncino in dotazione. Dopo essere stato tratto in arresto con l’aiuto di una pattuglia in supporto, l’identificazione ha permesso di risalire all’identità del giovane. Si tratta di un nigeriano di 29 anni con precedenti per spaccio e per produzione di sostanze stupefacenti tra il 2019 e il 2022, che gli sono valsi una denuncia e una incarcerazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

