Sorpreso a spacciare aggredisce gli agenti | bloccato con lo spray
Pensava di vendere droga indisturbato, ma suo malgrado, a pochi metri da lui nella zona tra via Azzi e viale Po, era sotto osservazione da parte del personale della polizia locale Terre Estensi in abiti civili. Dopo il compiersi del fatto, l’uomo ha iniziato ad opporsi con calci e gomitate a due agenti intervenuti, che per fermarlo sono stati costretti ad utilizzare lo spray al peperoncino in dotazione. Dopo essere stato tratto in arresto con l’aiuto di una pattuglia in supporto, l’identificazione ha permesso di risalire all’identità del giovane. Si tratta di un nigeriano di 29 anni con precedenti per spaccio e per produzione di sostanze stupefacenti tra il 2019 e il 2022, che gli sono valsi una denuncia e una incarcerazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sorpreso - spacciare
Sorpreso a spacciare: in casa decine di dosi di hashish già pronte
Sorpreso a spacciare eroina nei pressi di una scuola
Catania: arrestato 77enne sorpreso a spacciare nella tromba delle scale di casa
Trento Nord, arrestato e espulso: sorpreso a spacciare - facebook.com Vai su Facebook
Sorpreso a spacciare in via Montalbo, arrestato un giovane con 50 dosi di crack e coca https://ift.tt/SFm4oMD - X Vai su X
Sorpreso a spacciare, aggredisce gli agenti: bloccato con lo spray - Pensava di vendere droga indisturbato, ma suo malgrado, a pochi metri da lui nella zona tra via Azzi e viale Po, era sotto osservazione da parte del personale della polizia locale Terre Estensi in abi ... Lo riporta msn.com
Aggredisce infermieri e agenti, arrestato a Bolzano - Prima ha insultato gli infermieri e poi aggredito un'operatrice in particolare con sputi e spintoni, all'interno del pronto soccorso dell'ospedale San Maurizio di Bolzano. Secondo ansa.it