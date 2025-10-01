Sopravvissuto alla strage famigliare Mario Ocone | Sono scappato da quella casa era una gabbia

Non c'è più la mamma, trovata morta in un lago di sangue dai parenti che si sono allarmati quando non l'hanno vista uscire di buon mattino per accompagnare i figli a scuola. Non c'è più il fratellino Cosimo, colpito a morte dal padre a soli 15 anni. Il suo corpo era nell'auto che Salvatore Ocone. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: sopravvissuto - strage

Il sopravvissuto alla strage:: "Mi ha massacrato la famiglia. È morto? Voglio la certezza"

Samarate: Nicolò Maja, sopravvissuto alla strage, vola sull’elicottero Leonardo

Frana devastante in Sudan, è strage: oltre mille morti, un solo sopravvissuto

Il reporter sopravvissuto alla strage del 7 ottobre: «È nel pieno interesse di Israele concludere ora la guerra. Ma gli interessi del paese non sono allineati con le priorità politiche del premier. La soluzione dei due Stati rimane la migliore, ma ogni giorno diventa - facebook.com Vai su Facebook

Mario Ocone, chi è il figlio 23enne di Elisa Polcino: è arrivato di corsa da Rimini, ha chiesto della sorella - È sotto choc Mario Ocone, il figlio 23enne di Elisa Polcino, uccisa ieri dal marito Salvatore Ocone. Lo riporta msn.com