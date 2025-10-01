Sono tante le novità su Netflix a ottobre 2025 Dominano i mostri e il fantasy Ecco cosa vedere da Il mostro a The Witcher 

D ai serial killer raccontati nelle serie di Stefano Sollima e Ryan Murphy, al nuovo film di Kathryn Bigelow A House of Dynamite, a The Witcher 4, con la new entry Liam Hemsworth. Ecco cosa vedere su Netflix a ottobre 2025. “Victoria Beckham” Docuserie. Dal 9 ottobre Arriva su Netflix la docuserie su Victoria Beckham. La serie segue la quotidianità dell’ex Spice Girl tra vita famigliare e dietro le quinte della Fashion Week. Si concentra sulla carriera della star britannica nel settore della moda. “Riv4li” Film. Dal 1 ottobre RIV4LI esplora i conflitti e le scoperte della preadolescenza: i primi amori, la formazione della propria identità, la forza dell’amicizia, le aspirazioni dei giovani e le aspettative dei genitori, ma anche i pregiudizi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

