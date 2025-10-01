Sono Simone Mettini e Lorenzo Nucheli i due militari morti nell'aereo caduto a Sabaudia

Simone Mettini era un colonnello al comando del 70°Stormo di Latina, Lorenzo Nucheli un giovane allievo pilota dell'Accademia di Pozzuoli. Ecco chi erano i due militari morti stamattina nell'incidente del veivolo dell'Aeronautica militare caduto a Sabaudia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sono - simone

Simone a Temptation: “Sono terrapiattista, l’uomo non è mai andato sulla Luna”, poi ammette di aver tradito Sonia

“Sono terrapiattista, l’uomo non è mai andato sulla Luna e i dinosauri non si sono mai estinti”: le dichiarazioni choc di Simone a Temptation Island

L’Al-Hilal di Simone Inzaghi non giocherà la Supercoppa saudita: i giocatori sono troppo stanchi

SECONDO TE SONO TROPPO DIRETTO ? Oggi con il mio Simone abbiamo ritirato il premio Pizza Awards come Miglior Progetto Sociale di Italia e ringraziamo molto gli organizzatori. Simone, bravissimo cameriere Aut, era molto emozionato ed agitato ed io c - facebook.com Vai su Facebook

SFIDA AD ALTA TENSIONE ? Ciao, sono Simone Fontecchio e sono il miglior marcatore azzurro di sempre in una singola gara degli Europei. Chi come noi non vede l'ora di gustarsi un altro super match di pallacanestro? Questa sera alle 20.30 italia - X Vai su X

Sono Simone Mettini e Lorenzo Nucheli i due militari morti nell’aereo caduto a Sabaudia - I due militari morti nell'incidente aereo di stamattina a Sabaudia si chiamavano Simone Mettini e Lorenzo Nucheli ... Come scrive fanpage.it

Simone Mettini e Lorenzo Nucheli, chi sono i due militari morti nell’aereo precipitato al Circeo - L’allievo dell’accademia di Pozzuoli era originario di un paese del Frusinate ... Scrive roma.repubblica.it