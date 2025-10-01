Sono Simone Mettini e Lorenzo Nucheli i due militari morti nell'aereo caduto a Sabaudia

Simone Mettini era un colonnello al comando del 70°Stormo di Latina, Lorenzo Nucheli un giovane allievo pilota dell'Accademia di Pozzuoli. Ecco chi erano i due militari morti stamattina nell'incidente del veivolo dell'Aeronautica militare caduto a Sabaudia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

I due militari morti nell'incidente aereo di stamattina a Sabaudia si chiamavano Simone Mettini e Lorenzo Nucheli

Simone Mettini e Lorenzo Nucheli, chi sono i due militari morti nell'aereo precipitato al Circeo - L'allievo dell'accademia di Pozzuoli era originario di un paese del Frusinate

