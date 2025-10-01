Sono qui sono qui poi tutti a terra | Israele dà l' alt alla Flotilla Stato d' emergenza a bordo | In azione 20 battelli e 5 gommoni

Battelli d'assalto hanno circondato alcune barche della Flotilla e avviato attività di disturbo delle comunicazioni, senza per adesso altri interventi. Landini: «Sciopero generale se toccheranno la Flotilla». Salvini: «Non lo tollereremo» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

«Sono qui, sono qui», poi tutti a terra: Israele dà l'alt alla Flotilla. Stato d'emergenza a bordo: «In azione 20 battelli e 5 gommoni»

