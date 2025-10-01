Sono obbligato agli incontri individuali con i genitori? Solo se deliberati e su appuntamento La scheda

Il ricevimento dei genitori degli alunni durante l'orario antimeridiano non può essere imposto senza un appuntamento concordato con adeguato preavviso. Questo principio si basa sull'organizzazione degli incontri in modo compatibile con l’orario di servizio dei docenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: sono - obbligato

Il bilancio dell'azienda di trasporto pubblico non è mai stato presentato e l'ente è obbligato per legge ad approvare entro oggi la delibera. L'opposizione propone una sospensiva e di "rivotare" ma la maggioranza dice no - facebook.com Vai su Facebook

Si conoscono in un’app di incontri, si danno appuntamento e lui la violenta: “Mi ha spogliata e presa per il collo” - I due si sono conosciuti in una nota applicazione per incontri, hanno iniziato a scambiarsi messaggi. Scrive fanpage.it