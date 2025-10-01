Sono obbligato agli incontri individuali con i genitori? Solo se deliberati e su appuntamento La scheda

Orizzontescuola.it | 1 ott 2025

Il ricevimento dei genitori degli alunni durante l'orario antimeridiano non può essere imposto senza un appuntamento concordato con adeguato preavviso. Questo principio si basa sull'organizzazione degli incontri in modo compatibile con l’orario di servizio dei docenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

