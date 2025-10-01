Sono distratto da Spongebob | cosa c’è dietro il nuovo meme TikTok sulla spugna più famosa del web

Un nuovo fenomeno virale ha recentemente preso piede su TikTok, con protagoniste le clip dedicate a “ The Bob ”, un meme basato sul personaggio di SpongeBob SquarePants. Secondo le osservazioni degli utenti, il trend è iniziato a metà settembre 2025. “Inizialmente i video mostravano studenti o persone che fingevano di fare compiti o faccende domestiche mentre in realtà guardavano SpongeBob”, ha spiegato un commentatore sulla piattaforma. “L’insegnante pensava che fossi attento, e invece stavo davvero guardando la spugna “, recita uno dei video più popolari, pubblicato dall’utente @whoelseisjake, che ha superato 2,7 milioni di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

