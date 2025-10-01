Sono come i centri sociali vogliono l' incidente Ecco chi smaschera la Flotilla

Ilgiornale.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un mese di navigazione della Global Sumud Flotilla, ora che tutti i nodi stanno venendo al pettine, l'intento della missione appare sempre più chiaro: l'operazione non ha mai avuto come faro della propria attività lo scopo umanitario. O, comunque, non è mai stato quello prioritario. Era forse il "cavallo di Troia" per sperare di aprire un varco verso Gaza perché, in alternativa, avrebbero accettato la mediazione del Patriarcato di Gerusalemme, e del cardinale Pizzaballa, di consegnare gli aiuti a Cipro. Sarebbero arrivati a Gaza senza passare per Israele, direttamente attraverso un canale ufficiale del Vaticano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

sono come i centri sociali vogliono l incidente ecco chi smaschera la flotilla

© Ilgiornale.it - "Sono come i centri sociali, vogliono l'incidente". Ecco chi smaschera la Flotilla

In questa notizia si parla di: sono - centri

Sono 148 le offerte di lavoro dei centri per l’impiego di Bergamo e provincia

Raid notturno all'ospedale San Gerardo e nei centri sportivi: 5 degli 8 predoni sono minorenni

Sono quasi duemila i bambini che ogni settimana frequentano i ventidue centri estivi faentini

sono centri sociali vogliono"Sono come i centri sociali, vogliono l'incidente". Ecco chi smaschera la Flotilla - Gli attivisti della Flotilla "stanno mettendo in pericolo l’Italia", spiega il senatore meloniano Marco Lisei. Come scrive ilgiornale.it

sono centri sociali voglionoCentri sociali, in Italia sono 200. Ecco la mappa dell’illegalità tollerata - Dal Leoncavallo a Spin Time, da Milano a Roma fino al Sud: oltre 200 centri sociali occupano immobili illegalmente tra anarchia, politica e connivenze istituzionali. Scrive panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Centri Sociali Vogliono