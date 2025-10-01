Dopo un mese di navigazione della Global Sumud Flotilla, ora che tutti i nodi stanno venendo al pettine, l'intento della missione appare sempre più chiaro: l'operazione non ha mai avuto come faro della propria attività lo scopo umanitario. O, comunque, non è mai stato quello prioritario. Era forse il "cavallo di Troia" per sperare di aprire un varco verso Gaza perché, in alternativa, avrebbero accettato la mediazione del Patriarcato di Gerusalemme, e del cardinale Pizzaballa, di consegnare gli aiuti a Cipro. Sarebbero arrivati a Gaza senza passare per Israele, direttamente attraverso un canale ufficiale del Vaticano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Sono come i centri sociali, vogliono l'incidente". Ecco chi smaschera la Flotilla