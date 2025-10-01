Il campo larghissimo può battere le destre. Il sondaggio di Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per Porta a Porta prova a valutare un’eventuale coalizione larga a sinistra. Composta non solo da Pd, M5s e Avs, ma allargata anche ad Azione. Solo in questo scenario, infatti, l’opposizione potrebbe superare l’attuale maggioranza secondo i sondaggi. Per quanto riguarda i singoli partiti, invece, Fratelli d’Italia mantiene il primato ma senza guadagnare consensi. Chi invece avanza sono il Pd e il Movimento 5 Stelle, entrambi in leggera crescita. Vediamo cosa dice il sondaggio nel dettaglio. Sondaggi elettorali, guadagnano Pd e M5s. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Sondaggi politici, il campo larghissimo può battere le destre: ecco come può sconfiggere la maggioranza