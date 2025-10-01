Solo leveling | lanciato il gioco arise overdrive negli Stati Uniti

le novità e gli sviluppi più recenti di solo leveling. Il franchise di Solo Leveling continua a riservare sorprese ai fan, anche in attesa della terza stagione dell’anime. Tra uscite di giochi e contenuti digitali, l’universo narrativo si espande con progetti innovativi e anticipazioni che mantengono alta l’attenzione degli appassionati. il nuovo videogioco: solo leveling: arise overdrive. data di uscita e piattaforme. Solo Leveling: Arise Overdrive, un titolo action-RPG standalone rispetto alla precedente versione gacha, è previsto per il debutto su PC il 17 novembre 2025. La produzione, sviluppata da Netmarble, sarà disponibile gratuitamente durante la TwitchCon di San Diego prima del lancio ufficiale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

