Non c’è soltanto il nuovo bonus Luca Vetrone tra le new entry della quindicesima edizione di Avanti un Altro, al via stasera su Canale 5 alle 18.45. Il nuovo salottino del game show di Paolo Bonolis ospiterà infatti anche Sofia Bartoli, scelta per calarsi nei panni della Veterinaria. Chi è Sofia Bartoli. 27enne di Rimini, Sofia Bartoli è seguita su Instagram da oltre 100.000 follower. Ballerina, la giovane ha fatto parte del corpo di ballo di diversi programmi televisivi: da Italia’s Got Talent a Battiti Live, fino ad arrivare a L’anno che verrà, Quelli che il calcio e I Soliti Ignoti, nel quale è stata una delle misteriose identità da indovinare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sofia Bartoli è la Veterinaria di Avanti un Altro