Sneijder parole durissime contro l’Ajax | Giocano in modo inaccettabile

Sneijder, ex centrocampista dell’Inter del triplete, ha rilasciato alcune durissime dichiarazioni contro l’Ajax di Heitinga a seguito del tracollo in Champions. Ancora una sconfitta per l’ Ajax di John Heitinga, che dopo il pesante ko casalingo contro l’ Inter in Champions League, incassa un altro brutto risultato perdendo 4-0 contro il Marsiglia. La squadra olandese continua a non trovare la giusta forma in Europa, e a margine della partita, l’ex nerazzurro Wesley Sneijder, ha avuto parole dure nei confronti dei lancieri. Sneijder critica l’Ajax: «Giocano in modo inaccettabile». Intervistato da Ziggo Sport, Sneijder non ha risparmiato critiche alla squadra di Heitinga, le parole pronunciate dall’ex centrocampista, visibilmente arrabbiato per la prestazione della sua ex squadra: AJAX – « È inaccettabile giocare così a questo livello. 🔗 Leggi su Internews24.com

