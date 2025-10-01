Sneijder è una furia con i giocatori dell'Ajax dopo la sconfitta | Sono un branco di dormiglioni

Sneijder è severissimo contro l'Ajax, battuto in Champions dal Marsiglia per 4-0: "Sono assolutamente infastidito, Giocate a calcio con buon senso!". 🔗 Leggi su Fanpage.it

