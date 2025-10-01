Smog il cammino casa-scuola di un bambino a Milano rivela l’emergenza più grande | il traffico su strada è il principale responsabile dell’inquinamento

Di Cittadini per l’Aria La quotidianità di un bambino milanese, come Amos, 9 anni, è una finestra aperta sulla qualità dell’aria che respiriamo ogni giorno. Con lo zaino sulle spalle e un sensore chiamato “Respiro” agganciato alla cerniera, venerdì 19 settembre, Amos ha camminato da casa a scuola, accompagnato dal padre, da Gloria Pellone di Cittadini per l’Aria e dal professor Maurizio Gualtieri, docente di Salute e sostenibilità ambientale all’Università Bicocca. I dati registrati lungo il tragitto non lasciano dubbi: il traffico stradale è il principale responsabile dell’inquinamento a cui i bambini sono esposti ogni giorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

