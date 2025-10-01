Smartphone vietati in aula ma oltre la metà resta con gli studenti | il 33% continua a usarli diffuso lo stratagemma del ‘doppio telefono’ Attenzione migliorata solo nel 9% delle classi

Un sondaggio di Skuola.net, condotto su 1.000 studenti di scuole medie e superiori, rivela come gli istituti italiani stiano applicando il divieto di smartphone esteso quest'anno a tutti gli ordini e gradi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Smartphone vietati alle superiori, Floridia (M5S): “Scorciatoia punitiva, serve vera educazione digitale”

Da quest'anno vietati gli smartphone in tutte le scuole superiori. L'opinione degli studenti dei Castelli Romani tra polemiche, nuove regole e pericolosi effetti cognitivi

La Scuola Italiana tra Riforme, Divari e Sfide Nascoste Novità del Nuovo Anno Scolastico: Ritorno al Merito Divieto di smartphone: Vietati in tutte le scuole, inclusi i licei, per favorire concentrazione e rispetto delle regole. Bocciatura più concreta: Possi

Prima campanella dell'anno per oltre 500mila studenti pugliesi - Nonostante le novità di questo nuovo anno scolastico, tra smartphone vietati e sei in condotta e rischio bocciatura, immutata l'emozione del primo giorno di scuola soprattutto per gli studenti e le st ... Come scrive msn.com

Smartphone vietati a scuola, un liceo di Pordenone tra i primi ad applicare lo stop: «Vanno spenti e consegnati alla prima ora. Banditi pure gli smartwatch» - Da settembre, gli studenti e le studentesse del liceo artistico «Enrico Galvani» di Cordenons, in provincia di Pordenone, in Friuli- Segnala corrieredelveneto.corriere.it