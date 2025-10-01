Slavia Praga i tifosi in piazza Duomo

I tifosi cechi si sono adunati davanti alla cattedrale nel pomeriggio di martedì 30 settembre, poche ore prima della sfida di Champions League allo stadio Meazza della loro squadra contro l'Inter e terminata 3 a 0 per i padroni di casa. Tre tifosi cechi esono stati denunciati dalla polizia per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e per lancio di oggetti.   . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Slavia Praga, i tifosi in piazza Duomo

