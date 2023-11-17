Immatricolazioni di moto e scooter in Italia: a settembre +11%Condizioni Thuram Sky conferma le complicazioni per il centravanti ...Tudor a Prime Video: «Ecco perché gioca Perin. Yildiz è fortissimo, ...Israele dà l'alt, è iniziato l'abbordaggio. Stato di emergenza sulla ...Juventus, Tudor rischia tantissimo: “Le alternative non mancano”Mattarella rientra al Quirinale dopo viaggio in AzerbaigianUcraina, pioggia di droni russi. Attacco aereo su KharkivBenevento, Ocone confessa il duplice omicidio. Lutto cittadinoFlotilla prosegue la rotta verso Gaza. Azioni di disturbo di Tel AvivFlotilla, Landini pronto allo sciopero. Benevento, Ocone confessa il duplice omicidio. Lutto cittadino

Ha confessato Salvatore Ocone, fermato ieri sera con l’accusa di duplice omicidio: quello della mog... ► tv2000.it

Barbara Schiavulli: "A 4 miglia da noi un blocco di navi militari"

"Siamo a 80 miglia da Gaza, ma a 4 miglia da qui ci sarebbe un blocco di navi militari che ci sta as... ► today.it

Stellantis, a settembre immatricolazioni +15,5% e quota di mercato del 26,8%

TORINO (ITALPRESS) – A settembre Stellantis è cresciuta in Italia nelle autovetture tre volte in p... ► ildenaro.it

Flotilla, Scotto (Pd): “barche verso di noi, preparano abbordaggio”

Alle 19.25 ora italiana)è arrivato l'alt da Israele alle barche della Flotilla. Lo fanno sapere gli ... ► imolaoggi.it

I personaggi di Riverdale tornano in TV con una nuova serie horror su Disney+

I personaggi di Riverdale tornano in TV con una nuova serie horror su Disney+ Il creatore di Riverd... ► cinefilos.it

"Luci sulla Palestina", anche negli ospedali baresi il flash mob in ricordo degli operatori sanitari uccisi a Gaza

Domani sera alle ore 21 medici, si terrà anche a Bari il flash mob "Luci sulla Palestina: 100 ospe... ► baritoday.it

Flotilla, Scuderi: “Diverse barche si avvicinano. Ci stanno per fermare, restate connessi”

“Ci sono diverse imbarcazioni che stanno bloccando la nostra strada a poche miglia da noi. Probabi... ► secoloditalia.it

Flotilla, l’abbordaggio israeliano è iniziato: “Sono a bordo”

L’abbordaggio israeliano della Flotilla è iniziato. Alle 19.25 ora italiana è arrivato l’alt di Isr... ► lanotiziagiornale.it

Il Natale di Celine Dion tra famiglia, sci e make up: l’intervista

Mettete insieme una delle più grandi voci di tutti i tempi e una regina del make up a effetto glow.... ► amica.it

L’amore all’improvviso – Larry Crowne: curiosità sul film di e con Tom Hanks

L’amore all’improvviso – Larry Crowne: curiosità sul film di e con Tom Hanks Tom Hanks dirige L’amo... ► cinefilos.it

Grigliata servita con la bistecchiera Lagostina: è super scontata e funziona con tutti i fuochi (anche in forno)

Carne, verdure e chi più ne ha più ne metta: la bistecchiera Lagostina Linea Rossa si adatta propri... ► quotidiano.net

Boxe, Trofeo Coni: trionfo della Puglia, brillano le Fiamme Oro di Brindisi

Si è conclusa con uno storico successo la partecipazione della Puglia al Trofeo Coni, l'importante... ► brindisireport.it

Israele ha dato l'alt alle navi della Flotilla: "L'abbordaggio è iniziato, non ci faremo intimidire"

L'arrivo al largo della Striscia è previsto per il 1° ottobre. Israele ha minacciato direttamente ... ► today.it

Campi Flegrei, accordo di collaborazione tra ministeri e commissariato di governo cosa prevede

Un accordo di collaborazione tra il Ministero della Cultura, il Ministero per la Protezione Civile... ► napolitoday.it

Israele dà l

Battelli d'assalto hanno circondato alcune barche della Flotilla e avviato attività di disturbo d... ► corriere.it

Ottobre nell’agone della storia: da Lepanto a San Francesco, il mese che ha forgiato l’identità italiana

Ottobre, più di altri mesi, concentra anniversari e simboli che hanno inciso sul nostro immaginario... ► ilprimatonazionale.i

Ok del Senato, San Francesco torna festa nazionale: l’Italia sceglie la fraternità

L’aula del SenatoDal 4 ottobre 2026, il 4 ottobre tornerà a essere festa nazionale in Italia: dopo ... ► ilfogliettone.it

Buona Festa dei nonni 2025: immagini e gif divertenti da inviare per gli auguri del 2 ottobre

Il 2 ottobre in Italia si celebra la Festa dei nonni, istituita per riconoscere il loro ruolo prezi... ► fanpage.it

Prende la disoccupazione dall

Oro per circa un milione di euro e banconote per 200mila euro. La Procura della Repubblica di Lodi... ► milanotoday.it

Germania, arrestati tre sospetti membri di Hamas

I tre sono accusati di appartenenza a organizzazione terroristica straniera e di preparazione di gra... ► imolaoggi.it

Dumfries vede un nuovo inizio dopo lo Slavia Praga: «Una vittoria importante, questo cammino…»

di RedazioneDumfries, olandese di spinta dell’Inter, ha parlato delle sensazioni al termine della pa... ► internews24.com

Villarreal Juventus (Champions League, 01 10 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno uno per parte all’Estadio de la Cerámica

La Juventus spera di tornare al successo nella trasferta del De la Ceramica contro il Villarreal, v... ► infobetting.com

Lautaro Martinez, le parole della moglie Agustina Gandolfo: «Un padre molto buono, molto tenero, ma…»

di RedazioneLautaro Martinez, capitano dell’Inter, viene raccontato dalla moglie Agustina Gandolfo: ... ► internews24.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01 10 2025 ore 19:40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati raccolto dalla redazione di Astral infomobilità un se... ► romadailynews.it

Flotilla: «È arrivato l’alt di Israele, decine di barche verso di noi»

Alle 20.25 (19.25 ora italiana) Israele ha ordinato l’alt alle barche della Global Sumud Flotilla, r... ► lettera43.it

La Polonia fa decollare sei F 16 per intercettare droni usati dalla Russia in Ucraina. La premier danese: “Dobbiamo riarmarci tutti”

La presunta minaccia dei droni russi continua a mettere sotto pressione i cieli dell’Europa orienta... ► ilfattoquotidiano.it

Israele abborda le navi della flotilla

   La nave madre della Flotilla, Alma, è stata affiancata da due imbarcazioni. In diretta si ved... ► ilfoglio.it

Ora puoi parlare con Word ed Excel: l’IA scrive, calcola e presenta al posto tuo

Con Agent Mode e Office Agent, Microsoft trasforma Word, Excel in assistenti digitali: basta un pro... ► fanpage.it

Xbox Game Pass, boom delle richieste di cancellazione dopo gli aumenti di prezzi, il sito va in crash

L’ultima rimodulazione dei prezzi di Xbox Game Pass non è stata accolta con entusiasmo dagli utenti... ► game-experience.it

Juventus, Tudor rischia tantissimo: “Le alternative non mancano”

“C’è del rischio anche nella partita di domenica contro il Milan” Nubi su Tudor tra Villarreal e Mi... ► calciomercato.it

Luk3 arriva a Milano: due date in Santeria, poi Bari e Napoli

Milano, 1 ottobre 2025 - E’ cominciato con il pienone il tour nei club di Luk3, uno dei cantautori ... ► ilgiorno.it

Napoli Sporting LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

La diretta live di Napoli-Sporting di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato... ► fanpage.it

Leverkusen PSV (Champions League, 01 10 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Werkself favoriti contro l’ex Bosz

Ad Amburgo si è rivisto un Leverkusen capace di portare a casa il risultato e per il werkself è un’... ► infobetting.com

Riverdale svela una nuova serie horror su Disney

nuovo progetto di Roberto Aguirre-Sacasa: un adattamento horror di Archie su Disney+ Il creatore di... ► jumptheshark.it

Piano Trump e Gaza, le sinistre cercano la quadra. Calenda azzarda una risoluzione unitaria. Ce la farà?

Opposizioni in ordine sparso, per ora. Alla vigilia delle comunicazioni in Parlamento del ministro... ► secoloditalia.it

Il Dpfp in aula il 9 ottobre. Fa discutere l’appello di Giorgetti agli imprenditori: “Alzate i salari”

Il Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) sarà discusso in aula il 9 ottobre. Lo ha st... ► secoloditalia.it

Il Parco Villa Filippina apre le porte al mondo della scuola con un Open Day

Il Parco Villa Filippina apre le porte al mondo della scuola con un Open Day in programma sabato 4... ► palermotoday.it

Flotilla, iniziato l’abbordaggio dopo l’alt di Israele: la nave di Greta Thunberg risulta isolata

Alle 20:25 ora locale, le 19:25 in Italia, la Global Sumud Flotilla ha ricevuto l’alt di Israele. L... ► ildifforme.it

Formazioni ufficiali Villarreal Juve: le scelte di Tudor per il match di Champions League

di Redazione JuventusNews24Formazioni ufficiali Villarreal Juve: tutti gli aggiornamenti sulle scelt... ► juventusnews24.com

Realpolitik, aggiornamenti live dalla Flotilla e il ritorno di Mughini al centro della puntata

La Realpolitik di Rete 4 torna in onda questa sera, mercoledì 1° ottobre, in prime time con Tommaso... ► davidemaggio.it

Mostra “Viaggiatori stranieri a Palermo”, appuntamento ai Cantieri culturali alla Zisa

Finissage venerdì 3 Ottobre ore 18,30 presso l’Institut Français ai Cantieri Culturali alla Zisa.S... ► palermotoday.it

Borussia Dortmund Athletic Bilbao (Champions League, 01 10 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tedeschi favoriti al Westfalenstadion

Dopo la difficile stagione scorsa, Nico Kovac sembra essere riuscito a plasmare a dovere la sua cre... ► infobetting.com

Sampdoria Catanzaro (mercoledì 01 ottobre 2025 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Nello scorso weekend la Sampdoria ha conquistato il primo punto pareggiando sul campo del Bari ma r... ► infobetting.com

DIRETTA Champions, Villarreal Juventus e Napoli Sporting CP: formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘De la Ceramica’ tra i gialli di Marcelino e i bian... ► calciomercato.it

Impallomeni su Chivu: «L’Inter sta cercando di andare oltre e contenderà lo Scudetto»

di RedazioneImpallomeni ha espresso le proprie considerazioni circa il lavoro svolto dal tecnico rum... ► internews24.com

Villarreal Juve LIVE: bianconeri arrivati allo stadio, ufficiali le formazioni della sfida di Champions League

di Marco BaridonVillarreal Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, va... ► juventusnews24.com

Creatività senza limiti con il set da 160 matite colorate in offerta

I creativi che non si limitano a disegnare al computer, ma amano ancora prendere in mano foglio, ma... ► lanazione.it

Flotilla, Landini pronto allo sciopero. Meloni: “Insistere è irresponsabile”

Il segretario della CGIL Landini si dice pronto allo sciopero generale se ci sarà il blocco della F... ► tv2000.it

Francesca Albanese contro le forze dell

Gli estremismi non vanno bene a meno che non siano a favore della Palestina. Almeno secondo Frances... ► liberoquotidiano.it

Mario figlio di Salvatore Ocone parla dell

Mario, figlio di Salvatore Ocone, ha parlato dell'omicidio di Paupisi: le parole del giovane, che ha... ► virgilio.it

Settore Giovanile Juve, super Corigliano e Del Fabro con l’Italia Under 17: i bianconeri splendono all’esordio nelle qualificazioni degli Europei contro l’Estonia

di Fabio ZaccariaSettore Giovanile Juve, reti di Corigliano e Del Fabro contro l’Estonia Under 17: e... ► juventusnews24.com

Furti di biciclette e monopattini elettrici ad Avellino: tre imputati a processo

Avellino – Nell’agosto del 2023, ad Avellino, si sono verificati una serie di episodi che la Procu... ► avellinotoday.it

Manifestanti occupano i binari della stazione di Napoli per Gaza: “Per la Flotilla blocchiamo tutto”

Manifestanti arrivano nella stazione Garibaldi e occupano i binari: "Palestina libera: se toccano l... ► fanpage.it

AC Milan T Shirt FtblArchive, Unisex – idea regalo milan

Avete un amico al quale volete fare un regalo e state cercando una idea regalo milan? Dai subito un... ► justcalcio.com

LIVE: Villarreal Juventus: il racconto live della 2ª giornata di Champions League

Dopo il pareggio per 4-4 nel primo match della League Phase di Champions League contro il Borussia ... ► stilejuventus.com

Tensione sulla Flotilla, "Iniziate le operazioni di abbordaggio". Meloni: "Insistere in qu...

AGI - Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono arrivate a meno di 90 miglia dalle coste di ... ► agi.it

Monaco Manchester City (Champions League, 01 10 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Colpaccio dei Citizens nel Principato

Secondo giorno di gare della seconda giornata della fase a girone di Champions League e il Manchest... ► infobetting.com

Cagnàz, Guido Caprino torna poliziotto anticonformista: prima immagine della nuova serie Rai ambientata in Romagna

Sono iniziate le riprese di Cagnàz, la nuova serie Rai che riporta Guido Caprino nei panni di un po... ► atomheartmagazine.co

Tridico, ormai è campagna elettorale da barzelletta tra province sbagliate e promesse alla Cetto La Qualunqe (video)

Pasquale Tridico è sempre più Cetto La Qualunque. Bocciato in geografia, dopo aver ridotto il nume... ► secoloditalia.it

Arresti domiciliari per uno degli aggressori del vicesindaco di Rotondi

Il 12 luglio scorso, all’interno di un bar di Rotondi, piccolo centro caudino, il vicesindaco Bart... ► avellinotoday.it

Corsano, un corso gratuito di formazione sulla progettazione europea in ambito Erasmus

CORSANO - A Corsano un corso gratuito di formazione sulla progettazione europea in ambito Erasmus.... ► lecceprima.it

Europa League, calendario e orari della seconda giornata: dove vedere le partite di giovedì 2 ottobre

Giovedì di grande calcio su Sky e in streaming su NOW con la seconda giornata di Europa League. All... ► atomheartmagazine.co