La spedizione della Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza per rompere l'assedio alla Striscia, ha continuato nelle ultime ore la propria rotta in acque internazionali, segnalando un progressivo avvicinamento all'area in cui in passato analoghe missioni sono state intercettate. Dalle prime comunicazioni di questa notte la Flotilla si trovava a circa 145 miglia nautiche da Gaza, poi a 130 miglia, fino all'ultimo aggiornamento che la collocava a poco più di 120 miglia dalla costa. È proprio in questa fascia che altre spedizioni sono state bloccate in passato dalla Marina israeliana. Nel corso della notte, gli attivisti hanno denunciato episodi di jamming delle comunicazioni e l'avvicinamento di imbarcazioni non identificate, in alcuni casi a luci spente, che si sono poi allontanate senza procedere all'abbordaggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Situazione incandescente a largo di Gaza: Flotilla dentro la zona pericolosa. Notte di tensione