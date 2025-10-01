Sistemi informatici del Comune nel mirino Ronchi Europa Verde | A quali informazioni hanno avuto accesso gli hacker?
Alessandro Ronchi di Europa Verde torna sull'attacco hacker subìto dai sistemi informatici del Comune di Forlì all'indomani del question time di Rinnoviamo Forlì al quale ha risposto all'assessora con delega alla Transizione Digitale, Andrea Cintorino. “Capiamo che l’argomento non sia dei più. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Arrestata a Roma la deputata brasiliana Carla Zambelli | Era stata condannata per hackeraggio di sistemi informatici
Violati i sistemi informatici di alcuni hotel italiani, il Garante Privacy: “Presto misure di tutela urgente”
Cyber attacco ai sistemi informatici Ordine giornalisti Lazio. D’Ubaldo: “Forse hacker russi”
Il blocco dei sistemi informatici ha paralizzato le attività di Jaguar Land Rover per quasi tutto il mese di settembre. Secondo alcune stime che rischiano di rivelarsi prudenziali l'attacco hacker peserebbe sui conti per 1 miliardo di sterline. Per ripartire il gruppo b - facebook.com Vai su Facebook
Il blocco dei sistemi informatici ha paralizzato le attività di Jaguar Land Rover per quasi tutto il mese di settembre. Secondo alcune stime che rischiano di rivelarsi prudenziali l'attacco hacker peserebbe sui conti per 1 miliardo di sterline. - X Vai su X
Attacco hacker al Comune di Reggio Emilia: “Evitata la divulgazione di dati sensibili” - Reggio Emilia, 26 febbraio 2025 – Anche il Comune di Reggio finisce nel mirino degli hacker, con tutta probabilità filorussi. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Rovigo, continua la paralisi dei sistemi informatici del Comune, si teme per la protezione dei dati sensibili - Un’altra giornata di passione nel municipio di piazza Vittorio Emanuele e nelle sedi decentrate del Comune. Da ilgazzettino.it