Sinner vince l’Atp Pechino | Tien battuto in due set

Jannik Sinner conquista il titolo dell’ATP 500 di Pechino per la seconda volta, battendo l’americano Learner Tien in una finale dominata con il punteggio di 6-2, 6-2. Il tennista italiano, che aveva già vinto il torneo nel 2023, ha confermato la sua superiorità dopo una stagione che lo aveva visto perdere in finale agli US Open 2024 contro Carlos Alcaraz. Il successo di Sinner a Pechino arriva dopo una serie di vittorie importanti, tra cui quelle contro Marin Cilic, Terence Atmane, Fabian Marozsan e Alex De Minaur, dimostrando ancora una volta la sua forza mentale e tecnica. La vittoria in Cina rappresenta anche il 21° titolo per Sinner in carriera, avendo raggiunto il traguardo di 21 vittorie su 30 finali giocate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

