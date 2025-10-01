Sinner vince l’Atp Pechino | Tien battuto in due set
Jannik Sinner conquista il titolo dell’ATP 500 di Pechino per la seconda volta, battendo l’americano Learner Tien in una finale dominata con il punteggio di 6-2, 6-2. Il tennista italiano, che aveva già vinto il torneo nel 2023, ha confermato la sua superiorità dopo una stagione che lo aveva visto perdere in finale agli US Open 2024 contro Carlos Alcaraz. Il successo di Sinner a Pechino arriva dopo una serie di vittorie importanti, tra cui quelle contro Marin Cilic, Terence Atmane, Fabian Marozsan e Alex De Minaur, dimostrando ancora una volta la sua forza mentale e tecnica. La vittoria in Cina rappresenta anche il 21° titolo per Sinner in carriera, avendo raggiunto il traguardo di 21 vittorie su 30 finali giocate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: sinner - vince
Sinner vince Wimbledon: gloria e milioni
Wimbledon 2025, Sinner stellare con Shelton: l’Azzurro vince e vola in semifinale
Sinner-Musetti, quarti di finale degli Us Open: chi vince incontra Auger-Aliassime. A breve i due giocatori in campo Diretta
Sinner batte Tien e vince il torneo Atp 500 di Pechino - X Vai su X
Diretta Italia-Canada, Alcaraz vince Tokyo, Sinner in finale a Pechino! - facebook.com Vai su Facebook
Sinner vince il torneo Atp 500 di Pechino, battuto Tien - Pechino – Jannik Sinner ha battuto l'americano Learner Tien nella finale del torneo Atp 500 di Pechino. Si legge su ilsecoloxix.it
Jannik Sinner ha vinto l’ATP 500 di Pechino - 2) nella finale dell’ATP 500 di Pechino, vincendo il torneo per la seconda volta (l’altra era stata nel ... Come scrive ilpost.it